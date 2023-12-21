Focus: потери ВСУ на фронте составляют 800 человек убитыми и ранеными ежедневно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конфликте с Россией ежедневно теряют по 800 человек. Эти данные привело немецкое издание Focus.

В публикации раскрыли потери ВСУ и уточнили, что они составляют 800 человек в день убитыми и ранеными. Это значит, что стране следует ежемесячно набирать более 20 тысяч солдат. Кроме того, нужны рекруты для ротации солдат, уже находящихся на линии соприкосновения.

«Россия имеет стабильный доступ к артиллерийским боеприпасам. По оценкам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны», — отмечается в публикации.

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — отметил он.