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06:55, 21 декабря 2023Мир

В Германии раскрыли потери ВСУ

Focus: потери ВСУ на фронте составляют 800 человек убитыми и ранеными ежедневно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конфликте с Россией ежедневно теряют по 800 человек. Эти данные привело немецкое издание Focus.

В публикации раскрыли потери ВСУ и уточнили, что они составляют 800 человек в день убитыми и ранеными. Это значит, что стране следует ежемесячно набирать более 20 тысяч солдат. Кроме того, нужны рекруты для ротации солдат, уже находящихся на линии соприкосновения.

«Россия имеет стабильный доступ к артиллерийским боеприпасам. По оценкам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны», — отмечается в публикации.

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — отметил он.

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      Марина Совина
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