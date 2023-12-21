Среда обитания
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16:24, 21 декабря 2023Среда обитания

В российском городе начали воровать мусорные баки

В Екатеринбурге объявились мусорные воры

Кадр: e1.ru

В Екатеринбурге объявились воры мусорных баков. Об этом пишет портал E1.RU.

Трое в масках заехали в жилой двор на грузовике без номеров и начали погружать в него сетчатые контейнеры для сбора пластика. На вопросы жильцов мужчины не отвечали. Была вызвана полиция. Оправдываясь, задержанные объясняли, что баки привезли сами и собирались их поставить на территории дома.

Ранее в украинской Виннице вор забрался в магазин и по ошибке вынес пакет с мусором. Мужчина планировал выкрасть мешок с продуктами, но в темноте не смог разглядеть, что лежало внутри.

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      Виктория Клабукова
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