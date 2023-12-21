В российском городе начали воровать мусорные баки

В Екатеринбурге объявились мусорные воры

В Екатеринбурге объявились воры мусорных баков. Об этом пишет портал E1.RU.

Трое в масках заехали в жилой двор на грузовике без номеров и начали погружать в него сетчатые контейнеры для сбора пластика. На вопросы жильцов мужчины не отвечали. Была вызвана полиция. Оправдываясь, задержанные объясняли, что баки привезли сами и собирались их поставить на территории дома.

Ранее в украинской Виннице вор забрался в магазин и по ошибке вынес пакет с мусором. Мужчина планировал выкрасть мешок с продуктами, но в темноте не смог разглядеть, что лежало внутри.