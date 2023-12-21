Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:57, 21 декабря 2023Экономика

Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода

Власти Швейцарии отложили банкротство оператора «Северного потока-2» на полгода
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, в очередной раз отложена на полгода, до 10 июля 2024. Об этом со ссылкой на торговый бюллетень Швейцарии сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года суд уже приостанавливал процедуру банкротства — сначала до 10 июля 2023 года, а затем до 10 января 2024-го. Причина такого решения не указывается.

Газопровод «Северный поток-2» был достроен летом 2021 года, однако из-за начала боевых действий на Украине так и не был сертифицирован. Соответственно, поставки по нему не начинались.

В сентябре 2022 года одна из двух ниток газопровода пострадала от подводного взрыва. Вместе с ней в результате диверсии полностью разрушен первый «Северный поток», поставки по которому к тому моменту остановились.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд в Польше подтвердил решение суда первой инстанции и окончательно отменил штраф Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), наложенный на «Газпром» и его европейских партнеров.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      Глава УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге

      Собчак объяснила последние изменения во внешности словами «немножко разжирела»

      ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

      В Грузии протестующие начали акцию с сожжением флагов ЕС

      Назван срок разблокировки иностранных активов россиян

      Россияне отвернулись от жилья в Москве

      Власти собрались инвестировать в экономику триллионы рублей россиян

      МВД и Роскомнадзор попросили проверить вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости