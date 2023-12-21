Открывший стрельбу в центре Праги мужчина покончил с собой

Открывший стрельбу в Карловом университете в Праге мужчина покончил с собой

Мужчина, открывший стрельбу в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги, покончил с собой. Об этом сообщил мэр города Богуслав Свобода, его цитирует РИА Новости.

Чешская полиция, в свою очередь заявила о ликвидации преступника, а также о нескольких десятках пострадавших в результате стрельбы.

«Cтрелок был устранен! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых», — написала пресс-служба ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

В конце октября в американском штате Мэн произошла перестрелка, в результате которой погибли 22 человека.