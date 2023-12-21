Назван срок разблокировки иностранных активов россиян

Минфин: механизм разблокировки иностранных активов граждан заработает с 2024-го

Россияне смогут вернуть заблокированные иностранные активы с 2024 года. Срок начала действия механизма назвал министр финансов страны Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Ведомство ожидает, что получить вложения обратно смогут около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона граждан. Вернуть средства граждане смогут через специально организованные торги, условия и правила проведения которых утвердит Правительственная комиссия.

Получить средства можно будет по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей, сообщал ранее Центробанк.

После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ должны будут проинформировать своих клиентов о начале торгов. По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета.