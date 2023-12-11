Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:34, 11 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали способ продать заблокированные иностранные активы

ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам — порядок действий при обмене ценными бумагами определил Центробанк. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

Получить средства можно будет по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей. Участие в торгах добровольное.

Условия и правила проведения торгов, а также порядок расчета стоимости бумаг утвердит Правительственная комиссия. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ должны будут проинформировать своих клиентов о начале торгов. По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета.

ЦБ уточняет, что нерезидентам же надо будет подать заявку на покупку бумаг. Активы, которые они приобретут, будут зачислены на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Оплатить их нерезиденты смогут со счетов типа «С».

О том, что обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами будет проходить не в форме биржевых торгов, но при этом «по рыночной цене», ранее рассказала замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Сизова.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские штурмовики показали кадры боя за трассу на Часов Яр

      Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье

      Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

      Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

      Дом в российском городе заволокло паром из прорвавшейся трубы

      Легенда советского хоккея объяснил безголевую серию Овечкина

      Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

      Россиянам назвали способ продать заблокированные иностранные активы

      ВМФ России получит десять фрегатов проекта 22350 с «Цирконами»

      Собчак высказалась о необходимости сплетен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости