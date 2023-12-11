Россиянам назвали способ продать заблокированные иностранные активы

ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам — порядок действий при обмене ценными бумагами определил Центробанк. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

Получить средства можно будет по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей. Участие в торгах добровольное.

Условия и правила проведения торгов, а также порядок расчета стоимости бумаг утвердит Правительственная комиссия. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ должны будут проинформировать своих клиентов о начале торгов. По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета.

ЦБ уточняет, что нерезидентам же надо будет подать заявку на покупку бумаг. Активы, которые они приобретут, будут зачислены на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Оплатить их нерезиденты смогут со счетов типа «С».

О том, что обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами будет проходить не в форме биржевых торгов, но при этом «по рыночной цене», ранее рассказала замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Сизова.