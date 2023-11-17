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19:06, 17 ноября 2023Экономика

ЦБ описал механизм обмена замороженными активами россиян и иностранцев

ЦБ: обмен замороженными активами россиян пройдет не в форме биржевых торгов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами будет проходить не в форме биржевых торгов, но при этом «по рыночной цене», рассказала замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Сизова. Ее слова передают собеседники Frank Media, которые присутствовали на встрече Банка России с профессиональными участниками рынка.

На данный момент информации об организаторе торгов пока нет, и в целом точный порядок проведения возврата активов еще находится в стадии подготовки. Однако на встрече ЦБ представил приблизительную концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) российских инвесторов (на сумму до 100 тысяч рублей на один портфель) на заблокированные в России активы иностранцев на счетах типа «С».

Предполагается, что сначала организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они могут делать предложения по продаже заблокированных ИЦБ. Инвесторы же будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут направлены на специальный раздел счета депо, затем уже проданные ИЦБ будут перечислены на счет организатора торгов.

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Впоследствии организатор торгов направит приглашение на покупку выставленных к продаже иностранных ценных бумаг непосредственно нерезидентами, они же должны будут направить оферту своим посредникам. Иностранцы переведут на счет организатора торгов денежные средства, в том числе со счетов типа «С», — они будут перечислены на счета, указанные в офертах, вместе со списком проданных ценных бумаг и цен, по которой были совершены сделки. Затем брокер может перечислять деньги на счета клиентов, если клиент примет такое решение. За процедуру обмена с клиентов российских профучастников не будут взимать плату.

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян и иностранцев «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». Документ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.

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      Мария Грушко
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