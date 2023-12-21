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08:36, 21 декабря 2023Мир

В Индонезии обвинили НАТО в начале конфликта на Украине

Генсек партии PDI-P Индонезии Кристианто обвинил НАТО в конфликте на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генеральный секретарь правящей партии ИндонезииДемократической партии борьбы (PDI-P) — высказался об истоках конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кристианто обвинил НАТО в начале конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис бы спровоцирован амбициями альянса.

«Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — отметил он.

Политик добавил, что Индонезии следует сфокусироваться на защите собственного суверенитета. По его мнению, это укрепит престиж дипломатии страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал нежелание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель принять страну в НАТО одной из причин нынешнего конфликта. По его словам, это привело к воссоединению Крыма с Россией.

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      Марина Совина
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