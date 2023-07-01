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17:13, 1 июля 2023Бывший СССР

Кулеба призвал Запад не совершать ошибку Меркель

Кулеба призвал Запад не повторять ошибку Меркель, блокировавшую принятие Украины в НАТО

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Одной из причин нынешнего конфликта на Украине стала ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая блокировала принятие бывшей советской республики в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер [Ангела] Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО», — обратился он с призывом к странам Запада.

По его мнению, это решение Меркель привело к воссоединению Крыма с Россией. Кулеба уверен, что если бы на тот момент Киев уже стал членом Североатлантического альянса, то русско-украинского конфликта не произошло бы.

Ранее Кулеба заявил, что Европа столкнется с угрозой вооруженного конфликта, если Украина не вступит в НАТО. По его словам, риск, что это произойдет, будет существовать до тех пор, пока страна не станет членом Североатлантического альянса.

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    Игорь Дмитров
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