Кулеба назвал самоубийством отказ Европы принять Украину в НАТО после конфликта

Кулеба заявил об угрозе вооруженного конфликта, если Украина не вступит в НАТО

Европа столкнется с угрозой вооруженного конфликта, если Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Welt.

По его словам, риск, что это произойдет, будет существовать до тех пор, пока страна не станет членом Североатлантического альянса. «Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны», — отметил министр.