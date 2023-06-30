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00:08, 1 июля 2023Бывший СССР

Кулеба назвал самоубийством отказ Европы принять Украину в НАТО после конфликта

Кулеба заявил об угрозе вооруженного конфликта, если Украина не вступит в НАТО

Европа столкнется с угрозой вооруженного конфликта, если Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Welt.

По его словам, риск, что это произойдет, будет существовать до тех пор, пока страна не станет членом Североатлантического альянса. «Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны», — отметил министр.

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    Марина Совина
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