В офисе Зеленского назвали Украину де-факто членом НАТО

Подоляк заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал страну де-факто членом НАТО, так как она получает западное оружие и следует западным стандартам. Об этом сообщает издание inews.

«Давайте будем прагматичными. Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», — заявил Подоляк.

Он также отметил, что на саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться не только глубокая интеграция Украины и НАТО, но и полноценное членство страны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, запланированный на июль, если страну не планируют приглашать в альянс.