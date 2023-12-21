Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:36, 21 декабря 2023Бывший СССР

Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Рогов назвал бессмысленными переговоры с Зеленским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters Ю

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал вероятность переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил о бессмысленности диалога с Зеленским и подчеркнул, что украинский президент «не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров». Кроме того, политик «недоговороспособен».

По мнению чиновника, Зеленскому повезет, если он «попадет в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией». В противном случае западные страны «с легкостью расправятся» с ним.

Ранее Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров властей Украины с Россией. По его словам, сейчас Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Украина сможет стоять на собственных ногах» США придумали план развития, чтобы в дальнейшем не выделять Киеву деньги

      Симоньян назвала главный итог уходящего года для России

      Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

      «Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин

      Симоньян высказалась о развитии экономики России в условиях СВО

      В США призвали ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора

      Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в Буэнос-Айресе

      Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России

      Головин получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции

      Си Цзиньпин объявил Байдену о планах воссоединения с Тайванем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости