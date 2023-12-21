Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Рогов назвал бессмысленными переговоры с Зеленским

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал вероятность переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил о бессмысленности диалога с Зеленским и подчеркнул, что украинский президент «не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров». Кроме того, политик «недоговороспособен».

По мнению чиновника, Зеленскому повезет, если он «попадет в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией». В противном случае западные страны «с легкостью расправятся» с ним.

Ранее Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров властей Украины с Россией. По его словам, сейчас Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.