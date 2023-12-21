Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на Мосбирже 21 декабря закрылись снижением основных фондовых индексов

Торги на российском фондовом рынке в четверг, 21 декабря, закрылись снижением основных фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 1 процент, до 3 073,57 пункта, а долларовый индекс РТС потерял 2,16 процента, опустившись до 1 051,87. На вечерних торгах курс доллара достигал 92,15 рубля, курс евро — 101,6 рубля.

Аналитики БКС Экспресс объяснили, что сейчас на рынке происходит коррекционное снижение, а в дальнейшем активность участников может снизиться из-за новогодних праздников. Лидерами падения оказались бумаги финансового сектора, в то же время рост показал металлургический сектор.