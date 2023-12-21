Тимошенко захотела отменить ЛГБТ на Украине

Тимошенко: после перезагрузки власти на Украине запретят ЛГБТ

После перезагрузки власти на Украине хотят «отменить» ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). С таким заявлением к коллегам обратилась экс-премьер республики, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко, ее монолог опубликовал Telegram-канал «ПолітБавовна».

«Мы против этого. Публично. И только будет перезагрузка власти — мы все это поотменяем на фиг. Есть только два пола: мужской и женский. Все остальное надо забыть. И традиционные семейные ценности. Все, точка», — рассказала политик.

По ее словам, работа в этом направлении будет состоять из трех элементов. Первым станут встречи с представителями каждой конфессии. Вторым — просьба к религиозным деятелям о создании спецвыпусков газет, которые будут раздавать верующим по выходным дням, на молитвах. Последним шагом Тимошенко назвала выступления депутатов фракции «Батькивщина».

Она также отметила, что для западных регионов страны это «одна из ключевых историй».

Ранее Юлия Тимошенко призвала кредиторов списать внутренние и внешние долги Украины. По ее словам, из-за ситуации, в которой оказалась Украина, у Киева есть и политические, и юридические основания, чтобы списать имеющиеся займы.