Родственник Карла III проболтался об обидной кличке будущего короля Британии

Поллитра пива выводят принца Уильяма из строя, утверждает родственник Карла III

Родственник Карла III, бывший капитан английской сборной по регби Майк Тиндолл рассказал про обидную кличку будущего короля Британии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Секрет наследника престола оказался раскрыт во время подкаста, который вел известный регбист Роб Бурроу. «Что касается принца Уильяма, то он известен под прозвищем Вилли Одна Пинта», — проболтался Тиндолл.

По его словам, это связано с тем, что принц совершенно не умеет пить. Как утверждает Тиндолл, всего одна пинта, то есть примерно поллитра пива, способны полностью вывести Уильяма из строя.

Я зову его Вилли Одна Пинта, потому что он не особый мастер по части пития. А я — выходец из спорта, который весь построен на социальном аспекте, поэтому пропустить пару стаканчиков приходилось довольно часто Майк Тиндолл регбист

Майк Тиндолл женат на Заре Филлипс — дочери принцессы Анны, племяннице короля Карла III и двоюродной сестре принцев Гарри и Уильяма.

Ранее сообщалось, что в 2003 году во время чемпионата мира по регби Тиндолл отвесил оплеуху принцу Гарри. По его словам, он был нетрезв и хотел посмотреть, как на это отреагируют телохранители.