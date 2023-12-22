Главаря азербайджанской мафии доставили из Дагестана в Петербург

Главу нападавшей на прохожих в Петербурге банды Мамедова доставили из Дагестана

Главаря нападавшей на прохожих в Петербург банды Турала Мамедова доставили из Дагестана в Петербург для следственных действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что Мамедову также планируют предъявить обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Ранее он скрывался от правоохранителей в Азербайджане.

В настоящее время к уголовной ответственности по этому делу привлекли 15 молодых людей. Всем предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2023 году в Санкт-Петербурге молодые люди систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах. Участники банды называли себя азербайджанской мафией.

26 октября правоохранители задержали Мамедова и других участников банды.