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13:16, 22 декабря 2023Силовые структуры

Имущество на полтора миллиарда рублей арестовали у российского экс-депутата

В Красноярске арестовали имущество экс-депутата Гольдмана на 1,5 млрд рублей
Роман Гольдман

Роман Гольдман. Кадр: ТВК Красноярск / YouTube

В Красноярском крае арестовали имущество бизнесмена и бывшего депутата Романа Гольдмана на сумму, превышающую полтора миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Гольдман находится в международном розыске по делу о крупном мошенничестве. По данным правоохранителей, фигурнат находится в Турции. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, который принадлежит Гольдману. Предварительная сумма ущерба — более миллиарда рублей.

Полицейские провели обыски у сотрудников группы компаний Гольдмана и его родственников, а также на заимке в Манском районе и направили в суды материалы об аресте спецтехники на сумму более 700 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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