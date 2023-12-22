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16:11, 22 декабря 2023Россия

Обязанных явиться в военкомат россиян не допустят к экзамену на права

МВД: россияне, которых ждут в военкомате, не будут допущены к экзамену на права

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Россияне, которые обязаны явиться по повестке в военкомат, не будут допущены к экзамену на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — пояснили в ведомстве.

Помимо того, в МВД предложили увеличение суммы штрафных баллов с пяти до семи при сдаче экзамена, при наборе которых учащемуся выставляется оценка «не сдал».

В апреле Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения о призыве на военную службу. Закон предусматривает, в частности, рассылку повесток онлайн и применение ограничительных мер в отношении уклонистов. Так, при неявке в военкомат к таким лицам будут применять санкции в виде ограничения на управление транспортным средством, ограничение права на открытие ИП и иные меры.

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      Никита Абрамов
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