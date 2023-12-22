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14:22, 22 декабря 2023Силовые структуры

Полиция задержала укравшую картину известного абстракциониста россиянку

В Петербурге задержали укравшую картину известного художника россиянку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала россиянку, подозреваемую в краже картины известного художника-абстракциониста второй половины ХХ века. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, речь идет о картине выдающегося художника Евгения Михнова-Войтенко (1932-1988), доставшейся пожилой россиянке по наследству. Узнав, что шедевр хранится у владелицы дома, воровка предложила той выставить полотно для экспонирования на выставке, оставив для связи лишь номер мобильного телефон. Финалом схемы должна была стать продажа полотна за три миллиона рублей.

Осуществить задуманное женщина не успела, ее задержали сотрудники полиции. Теперь подозреваемую проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Четыре другие картины художника Евгения Михнова-Войтенко в настоящее время хранятся в Эрмитаже.

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      Владимир Седов
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