Россиянку и ее сожителя-психолога арестовали за растление детей

В Москве арестовали подозреваемую в растлении детей пару россиян

В Москве арестовали 42-летнюю россиянку и ее 61-летнего сожителя-психолога, подозреваемых в растлении детей. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает «МК».

По данным издания, когда пара познакомилась, с женщиной проживали две дочери от первого брака 13 и 18 лет. Внешне благополучная семья проживала в частном доме в Подмосковье. Как рассказала обратившаяся в полицию старшая дочь, она регулярно подвергалась насилию со стороны отчима. В ходе расследования у пары изъяли фотовидеоархив, где помимо сестер оказались и другие несовершеннолетние девушки.

После задержания 61-летний психолог с 30-летним стажем пояснил, что является любителем фотосъемок обнаженных натур. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося в рамках расследования уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Силовики устанавливают личности несовершеннолетних и выясняют, что пара планировала делать со своей фото-видео коллекцией.