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15:27, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на пять лет за призывы к мобилизованным дезертировать

В Уфе осудили на пять лет женщину, призывавшую мобилизованных дезертировать

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Уфе суд приговорил местную жительницу Рамилю Галим (ранее носила фамилию Саитова, внесена в список террористов и экстремистов) к пяти годам колонии общего режима за призывы к мобилизованным дезертировать с оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города.

Женщину признали виновной в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России») УК РФ. Также ей на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Установлено, что 11 ноября 2022 года Галим разместила в YouTube видеообращение к мужчинам, мобилизованным на военную службу в Вооруженные силы России, и призвала их совершить дезертирство. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности. В ноябре 2021 года она получила три года колонии-поселения за видеозапись, в которой сообщила о проведении собрания, где будет обсуждаться вопрос о сносе крестов на Урале.

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      Илона Палей
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