Самолет попытался сесть в шторм, накренился от сильного ветра и попал на видео

Newsflare: самолет попытался сесть в шторм «Пиа» в Бирмингеме и попал на видео

Шторм «Пиа» вызвал массовые отмены и задержки рейсов в аэропортах Великобритании в четверг, 21 декабря. Попытки самолетов сесть при сильном ветре попали на видео, одним из которых делится канал Newsflare.

На опубликованных кадрах видно, как винтовой Aer Lingus попытался сесть при боковом ветре скоростью около 80 километров в час в аэропорту Бирмингема. Борт сильно накренился, начал качаться, но все же смог благополучно приземлиться.

Другой ролик публикует портал Liverpool Echo. На нем видно, что пассажирский лайнер Finnair из Хельсинки был вынужден прервать посадку в авиагавани Манчестера из-за непогоды и уйти на второй круг. По данным источника, в итоге пилотам удалось посадить воздушное судно.