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21:50, 22 декабря 2023Силовые структуры

Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ

Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали в Евпатории за дискредитацию ВС РФ

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

Участницу прошлых сезонов шоу «Битва экстрасенсов» оштрафовали в Крыму за публичную дискредитацию ВС России. Такое решение принял Евпаторийский городской суд, заявление распространила пресс-служба государственного органа.

Жительница Евпатории разместила в своих социальных сетях материалы, дискредитирующие Вооруженные силы, свою вину она не отрицала. Суд признал ее виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что блогера также обвинили в публичной демонстрации незаконной атрибутики, за это, согласно части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ее оштрафовали еще на две тысячи рублей.

Ранее следователи завели уголовное дело о распространении фейков о Российской армии в отношении писателя Бориса Акунина (включен в список террористов и экстремистов).

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