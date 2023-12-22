Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Матвеев

На 75-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Борис Матвеев

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Борис Матвеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом сообщается на странице Большого театра кукол (БТК) во «ВКонтакте».

«Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года. Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в публикации.

О причинах смерти актера не сообщается.

Борис Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал работать в культурных учреждениях. Артист состоял в труппах Ленинградского, Челябинского, Рижского ТЮЗов, а также в труппе Театра имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, артист снимался в кино. В его фильмографии более 20 проектов, в числе которых сериалы «Империя под ударом», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Опера» и другие. Последним фильмом с участием Матвеева стала лента «Социальная защита», которая выйдет на экраны в следующем году.