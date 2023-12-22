Врач предупредил об опасности новогодних праздников для пениса

В конце года риск получить перелом пениса особенно велик, предупредил уролог Николаос Пиргидес. Об опасности новогоднего периода для мужского здоровья он рассказал в беседе с The Guardian.

Пиргидес и его коллеги из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене изучили данные почти 3,5 тысячи жителей Германии, которые ломали пенис с 2005 по 2021 годы. Они обнаружили, что чаще всего немцы получали эту травму в период католического Рождества, которое отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. Число переломов пениса немного снижалось к Новому году. «Эту травму получают во время секса в позах, не требующих прямого зрительного контакта — например, в позе "обратная наездница"», — уточнил он.

Среди признаков перелома он перечислил хорошо слышный треск, сильную боль, потерю эрекции, сильный отек и появление кровоподтека. Сломанный пенис врач сравнил с баклажаном. «Большинство переломов происходят при необычных обстоятельствах, например, во время измен или секса в непривычном месте», — отметил он, добавив, что средний возраст получающих такую травму немцев — 42 года.

Ранее специалист по мужскому репродуктивному здоровью Джанин Дэвид предупредила о возможных проблемах с потенцией в новогодние праздники. Дэвид отметила, что в этот период на мужской организм могут одновременно воздействовать несколько негативных факторов: неправильное питание, употребление алкоголя и отсутствие физической активности.