Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 23 декабря 2023Россия

В России заявили о проблеме отмены елок в некоторых школах из-за мигрантов

Министру просвещения РФ заявили о проблеме отмены елок в школах из-за мигрантов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министру просвещения РФ заявили о проблеме отмены елок в школах из-за мигрантов. С таким обращением к Сергею Миронову обратился лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — пояснил политик.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что мигранты потребовали запретить праздновать Новый год в столичной школе, так как «поклоняться дереву грешно».

21 декабря МВД Челябинске рассказало о раздаче повесток в военкомат на елочном базаре. Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с представителями военкомата и при поддержке Росгвардии провели рейды на стройках, а также в местах торговли елками и пиротехникой. Повестки вручались мигрантам, вступившим в российское гражданство и подлежащим в связи с этим постановке на воинский учет.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сафронов впервые прокомментировал свое дело о госизмене

      В России заявили о проблеме отмены елок в некоторых школах из-за мигрантов

      Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной

      На Украине начнут рассылать электронные повестки. Они будут приходить даже уехавшим за рубеж

      В Праге сообщили о минировании аэропорта

      Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

      В Подмосковье произошла перестрелка

      Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом

      Следователь ФСБ впервые прокомментировал детали дела журналиста Сафронова

      Десятки домов в российском городе затопило из-за разлива реки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости