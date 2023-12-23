В России заявили о проблеме отмены елок в некоторых школах из-за мигрантов

Министру просвещения РФ заявили о проблеме отмены елок в школах из-за мигрантов

Министру просвещения РФ заявили о проблеме отмены елок в школах из-за мигрантов. С таким обращением к Сергею Миронову обратился лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — пояснил политик.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что мигранты потребовали запретить праздновать Новый год в столичной школе, так как «поклоняться дереву грешно».

21 декабря МВД Челябинске рассказало о раздаче повесток в военкомат на елочном базаре. Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с представителями военкомата и при поддержке Росгвардии провели рейды на стройках, а также в местах торговли елками и пиротехникой. Повестки вручались мигрантам, вступившим в российское гражданство и подлежащим в связи с этим постановке на воинский учет.