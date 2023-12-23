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05:31, 23 декабря 2023Россия

ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек в зоне СВО

Гордеев: ВСУ лишились 8 долговременных огневых точек на южнодонецком направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Потери противника за сутки составили до 115 бойцов. Бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары ВСУ в районах Константиновки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара и Урожайного. Также сорваны четыре попытки противника провести ротацию в районах Новодонецкого и Червоного.

Также артиллерия группировки уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два минометных расчета в районах Макаровки и Новодонецкого, добавил Гордеев.

Ранее несколько попыток ротации ВСУ были сорваны на южнодонецком направлении в районе поселков Новомихайловка, Старомайорское и Приютное.

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      Марина Совина
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