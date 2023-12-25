Названа собранная благотворительным проектом «Доброфура» сумма

Всероссийский благотворительный проект «Доброфура» собрал 21 776 675 рублей

С 13 ноября по 22 декабря 2023 года организаторам всероссийского благотворительного проекта «Доброфура» удалось собрать 21 776 675 рублей. Проект был реализован программой «ДоброFON» совместно с Континентальной Хоккейной Лигой. Все средства переданы на благотворительность.

В ходе осуществления проекта два брендированных грузовика двинулись навстречу друг другу с Запада и Востока России. Они останавливались в 18 городах турнира КХЛ, в общей сложности проделав путь в 21 647 километров.

Благотворительная программа «ДоброFON» умножала количество зрителей каждой игры на 100, а на финале в Уфе — на 500. Таким образом, если на матч пришло 2 тысячи человек, то в итоге 200 тысяч рублей отправлялось в копилку акции. Собранные средства будут поровну поделены между благотворительными фондами, которые выбрали для поддержки клубы КХЛ.

Грузовики трансформировались в специальные зоны, где в дни проведения матчей КХЛ болельщики могли не только проникнуться предпраздничной атмосферой, получить подарки, но и принять участие в различных активностях и благотворительных инициативах. Здесь посетители могли также встретиться с послами добра, взять у них автограф и сделать совместное фото.

Послами выступили известные российские спортсмены, актеры и журналисты — Алексей Ягудин, сестры Аверины, Юрий Прилуков, Олеся Красномовец, Геннадий Орлов, Владимир Гарцунов, Яна Кудрявцева, Александр Мостовой, Анастасия Тукмачева, Геннадий Орлов, Эмма Гаджиева, Василий Кошечкин и талисман КХЛ Крут.

Всего матчи во время реализации проекта посетили более 130 тысяч человек. С продажи мерча и пожертвований людей на сайте было собрано 2 819 878 рублей.

«Сегодня завершается масштабный всероссийский проект «Доброфура». Наша главная цель достигнута — мы не только собрали внушительную сумму, которая в ближайшие дни отправится в благотворительные фонды. Но что не менее важно – мы привлекли к участию в проекте множество людей, все они внесли свой вклад в помощь нуждающимся. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые сыграли свою роль в этом мероприятии», — рассказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Собранные во время акции средства будут направлены в 13 российских благотворительных фондов, среди которых «Российский Фонд милосердия и здоровья», «ВТБ-Страна», «Сила Единства», «Подарок Ангелу», «Мантера», «Фонд развития адаптивных видов спорта», «Дорога к дому», Фонд ветеранов отечественного хоккея, Фонд НОНЦ, «Детские сердца», «Здоровье и будущее детей», АНО «САЦ «Вера Надежда Любовь», «Потерь нет».

