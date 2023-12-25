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21:36, 25 декабря 2023Мир

Канада предупредила о последствиях избрания Трампа президентом США

Трюдо: победа Трампа на выборах президента помешает борьбе с изменением климата

Фото: Scott Morgan / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в беседе с телеканалом CBC предупредил о последствиях избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом пишет ТАСС.

Политик заявил, что готов вновь работать с Трампом, однако, по мнению Трюдо, победа бывшего американского лидера на выборах может навредить усилиям Канады и других стран мира в борьбе с изменением климата.

«Работа с Соединенными Штатами независимо от администрации — это всегда вызов», — подчеркнул премьер-министр Канады.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

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      Марина Совина
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