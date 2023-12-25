Россиянина приговорили к колонии за расправу над школьницами в 1989 году

В Москве осудили мужчину за убийство школьниц в парке «Лосиный остров» в 1989-м

В Москве суд приговорил 57-летнего местного жителя Дмитрия Захарова к 16 годам колонии строгого режима за расправу над двумя школьницами, которая произошла весной 1989 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Захарова признали виновным по статье 102 УК РСФСР. Уголовное дело в отношении сообщников подсудимого прекращено в связи с их кончиной.

По версии следствия, вечером 28 марта 1989 года две школьницы приехали в Москву, чтобы сходить на выставку. 29 марта они познакомились с мужчиной, который позднее представил им двух своих друзей, одним из которых был Захаров. В ночь на 30 марта мужчины предложили девочкам поехать с ними, чтобы якобы довести пьяного Захарова домой. В результате школьниц завезли в лесной массив природного национального парка «Лосиный остров», где изнасиловали. Осужденный в это время спал.

Школьницы заявили, что обратятся в полицию. Тогда мужчины, в том числе Захаров, расправились с девочками, чтобы скрыть первое преступление.

Преступление вызвало огромный резонанс. Девочки приехали из Таллина на выставку французских художников в Музее имени Пушкина. После случившегося представители Эстонии объявили о вознаграждении за помощь в поиске подозреваемых. Однако Захарова удалось задержать лишь 21 декабря 2022 года.

Его причастность удалось определить благодаря генетической экспертизе. Ранее он был судим восемь раз и провел за решеткой в совокупности около десяти лет.