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17:26, 26 декабря 2023Мир

Иран пригрозил Израилю ответными мерами на убийство советника КСИР в Сирии

МИД: Иран оставляет за собой право на месть Израилю за смерть советника КСИР

Фото: Tasnim News / WANA / Reuters

Тегеран расценивает как акт терроризма со стороны Израиля смерть Сейеда Рази Мусави, советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, поэтому оставляет за собой право на ответные меры в отношении Тель-Авива. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил террористический акт израильского режима (…) приведший к мученической смерти в жилом районе Дамаска Зейнабие генерала Сейеда Рази Мусави, одного из иранских советников по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении.

О смерти военного советника корпуса Рази Мусави стало известно 25 декабря. Пресс-служба КСИР также пообещала Израилю «исполнить месть» за смерть Мусави.

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      Виктория Кондратьева
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