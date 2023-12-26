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08:57, 26 декабря 2023Среда обитания

Москвичи бросились скупать один тип жилья

В Москве стало меньше новостроек с чистовой отделкой из-за высокого спроса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве стало меньше доступных для покупки новостроек с чистовой отделкой от застройщиков. По мнению экспертов, это связано с высоким спросом на подобные объекты. О том, что жители столицы практически бросились скупать один тип жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

За год предложение новостроек с отделкой сократилось с 29 тысяч до 26,7 тысячи лотов. При этом из 8,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), заключенных в ноябре, пять тысяч пришлось на квартиры с чистовой и предчистовой отделкой. Согласно подсчетам аналитиков, спрос на такие объекты выше на 43 процента.

По словам экспертов, за последние пять лет отделка стала один им конкурентных преимуществ, в котором соревнуются девелоперы. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов объяснил, что готовый дизайн отвечает прагматичному подходу покупателей к приобретению жилья.

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«Клиенты во всех рыночных нишах стали воспринимать новое жилье необязательно как последнее, поэтому они не готовы вкладывать слишком много времени, сил и денег в дизайн мечты», — рассказал специалист. Он добавил, что застройщики предлагают грамотные решения, которые клиенты воспринимают лучше, чем индивидуально оформленное жилье. Квартиры с такой отделкой дольше остаются актуальными и их проще продать.

Ранее агентство «НДВ Супермаркет Недвижимости» раскрыло районы Москвы с минимальной стоимостью квартир с отделкой. Первое место в рейтинге заняло Люблино.

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      Александра Качан
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