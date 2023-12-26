МВД России объявило в розыск автора сериала Mr. Freeman Мунтяна

МВД России объявило в розыск автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в России иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

Согласно информации на сайте министерства, Мунтян разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, пока неизвестно.

21 декабря ТАСС сообщило, что следователи возбудили уголовное дело в отношении автора сериала Mr. Freeman по статье о фейках о Российской армии. Дело завели из-за постов, которые Мунтян сделал в апреле 2022 года в своем Telegram-канале.

После начала полномасштабного конфликта мультипликатор выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для украинских военных. Мунтян уехал из России.