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18:36, 26 декабря 2023Забота о себе

Популярный российский музыкант рассказал о многолетней борьбе с алкоголизмом

Музыкант Мазаев рассказал, что четыре года боролся с алкоголизмом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. Об избавлении от зависимости он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Мазаева, он попробовал спиртное еще в подростковом возрасте. «К 40 годам я уже был алкоголиком, зависимым, мощно. Решил, что либо я брошу пить, либо сдохну. Потому что в таком состоянии уже находиться и самому неприятно. И люди вокруг алкаша, представляете: как уже жить с вонючим каким-то животным», — сказал он.

Популярный российский музыкант уточнил, что обратился за помощью к врачам, чтобы побороть зависимость. «Четыре года я занимался избавлением. Девять раз срывался», — отметил артист.

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Мазаев добавил, что во время борьбы с алкогольной зависимостью испытывал сложности из-за своей деятельности. «У меня работа связана с праздником бесконечным, куда бы ни появлялся, везде: "О! Привет! Давай выпьем, покурим". Я бросил ходить во всякие злачные места», — вспомнил он. Музыкант добавил, что не употребляет алкоголь с 2004 года.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Александра Лисица
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