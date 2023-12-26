Российская школьница обвинила отчима в десятилетнем издевательстве

В Подмосковье школьница обвинила отчима в десятилетнем издевательстве

В Подольске Московской области 15-летняя школьница обвинила отчима в издевательствах на протяжении десяти лет, сообщает РЕН ТВ.

В ноябре подросток сбежала из дома, а когда через несколько дней ее нашли в одном из ресторанов быстрого питания, рассказала, что регулярно подвергается издевательствам со стороны отчима. По словам школьницы, она подвергалась насилию с пяти лет, а в сентябре 2023 года мужчина стал особенно жесток.

Как рассказал источник издания, с 13 по 15 сентября отчим наносил падчерице удары по всему телу кожаным ремнем, руками и проводом от электроприбора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

Известно, что ранее он был неоднократно судим за кражи, угрозу и угон машины.