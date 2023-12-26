Токаев приехал на встречу с Путиным на Mercedes вместо Aurus

Глава Казахстана Токаев приехал на саммит с Путиным на Mercedes вместо Aurus

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербург на автомобиле Mercedes вместо российской машины Aurus. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

Токаева заметили у музея-заповедника «Павловск», где состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, на Mercedes черного цвета с флагом Казахстана.

При этом его коллеги, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехали на саммит на черных премиальных автомобилях Aurus, а президент Туркмении Сердар Бердымухамедов — на белой машине аналогичной марки.

25 декабря на неформальный саммит глав СНГ прибыли президенты Белоруссии, Казахстана и Армении. Сообщалось также, что 26 декабря в Санкт-Петербург прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

