Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:59, 26 декабря 2023Ценности

Токаев приехал на встречу с Путиным на Mercedes вместо Aurus

Глава Казахстана Токаев приехал на саммит с Путиным на Mercedes вместо Aurus

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербург на автомобиле Mercedes вместо российской машины Aurus. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

Токаева заметили у музея-заповедника «Павловск», где состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, на Mercedes черного цвета с флагом Казахстана.

При этом его коллеги, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехали на саммит на черных премиальных автомобилях Aurus, а президент Туркмении Сердар Бердымухамедов — на белой машине аналогичной марки.

25 декабря на неформальный саммит глав СНГ прибыли президенты Белоруссии, Казахстана и Армении. Сообщалось также, что 26 декабря в Санкт-Петербург прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      В Севастополе предупредили о применении дымовой маскировки

      Токаев приехал на встречу с Путиным на Mercedes вместо Aurus

      Си Цзиньпин призвал препятствовать любым попыткам отделения Тайваня

      Шойгу объявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году. В чем она заключается?

      Спрос на новостройки в 2024 году спрогнозировали

      Раймонд Паулс вспомнил о шумных тусовках Пугачевой

      На Украине назвали закон о мобилизации проигрышным для всех в стране

      Единственный наземный КПП на границе России и Грузии закрыли на три дня

      Россиянам запретили писать письма Санта-Клаусу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости