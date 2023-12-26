В части российского региона ввели режим ЧС
В четырех районах Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за последствий мощного снегопада. Об этом сообщил губернатор российского региона в Telegram-канале.
«Главная причина — несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву», — объяснил глава области.
Режим ЧС действует в Переславль-Залесском, а также в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах. Власти уже поручили нормализовать ситуацию в краткие сроки, энегретики круглосуточно работают для устранения последствий непогоды.
В ноябре режим ЧС вводили в Крыму и Севастополе из-за обрушевшегося на полуостров шторма. Тогда режим повышенной готовности ввели власти Ростовской области.