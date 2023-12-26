В России упростили доступ к управлению несколькими видами транспорта. Что изменилось для водителей?

В России разрешили водить мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы без спецправ

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду.

Согласно документу, без получения специальных прав тракториста-машиниста, обладатели водительских удостоверений категорий А (мотоциклы), B и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы) смогут управлять арендованной самоходной техникой категории А1. Поправки начали действовать с понедельника, 25 декабря.

Что попадает под категорию

В документе указано, что под эту категорию попадают «автомототранспортые средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 километров в час».

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Для поездок на других видах снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и снегоходов все еще придется сдавать отдельные экзамены и получить права соответствующей категории.

Закон предусматривает ряд ограничений

Обладатели водительских прав с вышеперечисленными категориями могут управлять снегоходами и квадроциклами, но с определенными ограничениями. Для этого техника должна использоваться на основании договора аренды (проката), предусматривающего «временную передачу гражданину самоходной машины в управление». Среди обязательных условий — проведение инструктажа по управлению и «обеспечение ее безопасной эксплуатации».

Впоследствии, согласно тексту поправок, правительство определит правила заключения и исполнения соответствующих договоров. Ограничение связано с тем, что водители транспортных средств с автомобильной посадкой и рулем не обладают навыками вождения транспорта с мотоциклетной посадкой.

Нарушителей новых правил может ждать лишение прав на срок до шести месяцев или штраф 500–1000 рублей

До этого для управления специальной техникой нужно было получить удостоверение тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора. Теперь это необязательно.

Новые поправки позволят легализовать бизнес по аренде транспортных средств

В Минэкономразвития России отмечают, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники.

Мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития Владимира Трача директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркнул, что законопроект легализует существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет предоставлять дополнительные услуги отдыхающим. Кроме того, он упрощает оформление страховки, защищая права туристов и повышая их безопасность на отдыхе.