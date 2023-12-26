Воюющий Израиль выделит Intel миллиарды долларов на запуск производства чипов

Израиль выделит Intel $3,2 млрд на запуск производства чипов в стране

Правительство Израиля решило выделить корпорации Intel грант в размере 3,2 миллиарда долларов на запуск нового завода по производству чипов стоимостью 25 миллиардов долларов, который планируется построить к 2027 году в стране, находящейся сейчас в состоянии войны с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве финансов и экономики Израиля заявили, что государство получит прямую финансовую выгоду, которая значительно превысит выделяемую им на строительство производства сумму. По слова министра Бецалея Смотрича, которого цитирует агентство, речь идет об «инвестициях в правильные и праведные ценности, которые способствуют прогрессу человечества».

Отмечается, что производитель микросхем обязался закупить в течение следующего десятилетия товаров и услуг у израильских поставщиков на 16,6 миллиарда долларов, а новый объект создаст в стране несколько тысяч рабочих мест.

О намерении американской корпорации вложиться в строительство завода по производству микропроцессоров, который будет работать в израильском Кирьят-Гате как минимум до 2035 года, стало известно еще до начала боевых действий, в июне 2023-го. В соответствии с соглашением о строительстве израильское подразделение Intel будет платить повышенную ставку налога на прибыль — 7,5 процента вместо нынешних 5 процентов.