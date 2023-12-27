Цены на газ в Европе подскочили

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6 %, подскочив выше $400 за тыс. куб. м

Стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки газа по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в среду, 27 декабря, подскочили на 6 процентов, до 430 долларов за тысячу кубометров на максимуме. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги, которые из-за рождественских праздников не проводились в понедельник и вторник, 25 и 26 декабря соответственно, открылись на уровне 412 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цены немного скорректировались, опустившись до 420,8 доллара за баррель.

Котировки поднялись на фоне эскалации военного конфликта в секторе Газа, пишет Bloomberg. Рынок готовится к возможным перебоям с поставками, риски которых выросли после нападений хуситов в Красном море.

Тем не менее цены на газ в Европе в последние дни растут не существенно и по итогам года могут упасть более чем на 50 процентов. Высокие запасы топлива в подземных хранилищах газа и относительно низкий спрос повышают уверенность в том, что регион сможет комфортно пережить этот отопительный сезон, заключает агентство.