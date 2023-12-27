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16:30, 27 декабря 2023Экономика

Цены на газ в Европе подскочили

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6 %, подскочив выше $400 за тыс. куб. м
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки газа по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в среду, 27 декабря, подскочили на 6 процентов, до 430 долларов за тысячу кубометров на максимуме. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги, которые из-за рождественских праздников не проводились в понедельник и вторник, 25 и 26 декабря соответственно, открылись на уровне 412 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цены немного скорректировались, опустившись до 420,8 доллара за баррель.

Котировки TTF1! от TradingView

Котировки поднялись на фоне эскалации военного конфликта в секторе Газа, пишет Bloomberg. Рынок готовится к возможным перебоям с поставками, риски которых выросли после нападений хуситов в Красном море.

Тем не менее цены на газ в Европе в последние дни растут не существенно и по итогам года могут упасть более чем на 50 процентов. Высокие запасы топлива в подземных хранилищах газа и относительно низкий спрос повышают уверенность в том, что регион сможет комфортно пережить этот отопительный сезон, заключает агентство.

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      Мария Грушко
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