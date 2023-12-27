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09:52, 27 декабря 2023Силовые структуры

Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за крупную взятку

В Москве арестовали главу предприятия по производству вакцин за крупную взятку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского, обвиненного во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Маковский пробудет под стражей до 20 февраля 2024 года.

Также по делу арестован его сообщник, безработный житель Иркутска Игорь Рудых. Ему инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Маковский пытался через сообщника получить от гендиректора одной из компаний 19 миллионов 250 тысяч рублей и за это продлить между ней и своим предприятием договор на поставку вакцины «Конвасэл».

Гендиректор рассказал о поступившем предложении в правоохранительные органы. После этого он под контролем оперативников передал часть взятки Рудых, который собирался отдать эти деньги Маковскому. Оба фигуранта были задержаны.

Известно, что Рудых имеет непогашенную судимость — в 2017 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к 5,5 годам колонии за расправу.

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      Илона Палей
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