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01:10, 28 декабря 2023Россия

Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом

Минздрав предложил проводить первые осмотры девочек гинекологом с 13 лет

Минздрав России предложил снизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что изменение возраста первого осмотра должно привести к более раннему «выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков».

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