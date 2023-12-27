Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек гинекологом

Минздрав предложил проводить первые осмотры девочек гинекологом с 13 лет

Минздрав России предложил снизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что изменение возраста первого осмотра должно привести к более раннему «выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков».