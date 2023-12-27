Пражский стрелок признался в других убийствах

Полиция Чехии: стрелок в Праге признался в убийстве ребенка и его отца

Давид Козак, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге, признался в других убийствах. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек, передает РИА Новости.

Отмечается, что правоохранители обнаружили письмо в доме стрелка, в котором он рассказал о совершенном им нападении на отца с ребенком в Клановицком парке, расположенном на окраине чешской столицы. Данек уточнил, что полиция не станет обнародовать текст документа пока ведется расследование.

Жертвами массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета стали 14 человек, 25 получили ранения.