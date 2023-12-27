Решившего проверить нож для самообороны на прохожем россиянина отправят лечиться

В Красноярске отправят на лечение мужчину, решившего проверить нож на прохожем

В Красноярске решается вопрос о направлении на принудительное лечение 25-летнего мужчины, который напал на 27-летнего прохожего с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, у мужчины имеется психическое заболевание, из-за которого он не осознавал опасность своих действий. Следствием установлено, что вечером 16 октября он увидел на улице незнакомого мужчину и беспричинно ударил его ножом в шею. Потерпевшего госпитализировали, его удалось спасти.

Как объяснил сам фигурант, в этот день он только купил в магазине нож для самообороны и решил проверить, можно ли им лишить жизни человека. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении из хулиганских побуждений.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах двое мигрантов убили и расчленили тело матери бойца СВО.

