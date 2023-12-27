Россиянка обвинила офицера полиции в распространении порно из-за картинки в чате

В Архангельской области офицера полиции обвинили в распространении порно

В Архангельской области 36-летнего офицера обвинили в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина отправил в рабочий чат картинку порнографического содержания, это увидела его бывшая возлюбленная и написала на него заявление.

Офицера полиции уволили из органов и задержали. Ему грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция задержала оперативника за секс с 13-летней школьницей.