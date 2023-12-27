Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:52, 27 декабря 2023Экономика

Китай усложнит поставки российского угля

«Ъ»: Китай вернет импортные пошлины на российский уголь в размере 3-6 процентов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Со следующего года российские экспортеры угля столкнутся со сложностями при поставках в Китай. Компании ожидают возвращения ввозных пошлин в страну в размере 3-6 процентов, при этом покупатели намерены переложить расходы на поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания в отрасли указали, что по три процента будут собирать с коксующегося и антрацитового угля, а шесть процентов — с энергетического. В настоящее время для них действуют нулевые пошлины, но 21 декабря Госсовет Китая объявил о корректировке тарифных ставок для 1010 товаров. Угля среди этих товаров нет, а действующее снижение остается в силе до 31 декабря, следовательно, с нового года пошлины вернутся на прежний уровень.

Отмена тарифов коснется поставщиков из России, Монголии, Канады и США. Страны АСЕАН и Австралия окажутся в выгодном положении из-за соглашения о свободной торговле с Китаем, в рамках которого импортные пошлины не применяются.

В Минэнерго указывают, что пошлина не повлияет на российских поставщиков, потому что платить ее будут китайские компании. Однако источники в отрасли уверены, что те потребуют от экспортеров снизить цены на такую же сумму. Дело в том, что у России мало возможностей для перенаправления потоков угля — Индия снижает зависимость от импорта, а Китай благодаря накопленным запасам и восстановлению отношений с Австралией уже не так зависит от России.

Материалы по теме:
«Меня это успокаивает» Почему россияне тратят состояния на таро, колдунов и винят планеты в подорожании ипотеки?
«Меня это успокаивает»Почему россияне тратят состояния на таро, колдунов и винят планеты в подорожании ипотеки?
23 декабря 2023
Санкции, кризис и нестабильность. Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
Санкции, кризис и нестабильность.Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
19 декабря 2023

Китай стал ключевым рынком для российских угольщиков после введения эмбарго со стороны Евросоюза. В январе-ноябре 2023 года страна нарастила импорт из России на 63 процента, до 430 миллионов тонн. Однако уже почти год импортеры увеличивают поставки из Австралии, остановленные несколько лет назад на фоне торговой войны двух стран.

Ранее сообщалось, что в 2024 году квоты на вывоз угля по железным дорогам на Дальний Восток упадут со 111 миллионов тонн до 100 миллионов. Причиной тому станет увеличение объемов ремонта и модернизации на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль), что приведет к большему числу ограничений на движение.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Абхазия передала России госдачу, где проводил встречи Путин. Почему это привело к протестам?

      Захарян вернулся в Россию

      Раскрыт простой способ избавиться от пауков в доме

      В российском регионе все фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за зарплат

      Машков стал президентом «Золотой Маски»

      Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в российском общежитии

      Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

      В МИД допустили подготовку Украиной антироссийской провокации

      В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде из-за рубежа

      Премьеры каждый день. Как 2023 год стал рекордным для Пятого канала?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости