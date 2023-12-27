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20:48, 27 декабря 2023Культура

Умер сценарист фильмов Сокурова Арабов

На 70-м году жизни скончался сценарист фильмов Сокурова Юрий Арабов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На 70-м году жизни скончался российский писатель и сценарист фильмов режиссера Александра Сокурова Юрий Арабов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации, передает ТАСС.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — рассказал собеседник агентства.

О причинах смерти заслуженного деятеля искусств, а также о дате и месте прощания с ним не сообщается.

Юрий Арабов родился 25 октября 1954 года. В 1980-м окончил ВГИК.

Он написал сценарии более чем к 30 проектам, в числе которых фильмы «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», «Монах и бес», «Зеркала», «Орда», «Чудо» и многие другие. Помимо этого, кинематографист выступал и в роли режиссера в таких проектах, как «Гирокастра», «Охота на бизонов» и «Русские жены».

Арабов являлся представителем метареализма — течения в поэзии 70-90-х годов XX века, которое означает «метафизический», а также «метафорический реализм». В 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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      Анастасия Астахова
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