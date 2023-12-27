Умер сценарист фильмов Сокурова Арабов
На 70-м году жизни скончался российский писатель и сценарист фильмов режиссера Александра Сокурова Юрий Арабов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации, передает ТАСС.
«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — рассказал собеседник агентства.
О причинах смерти заслуженного деятеля искусств, а также о дате и месте прощания с ним не сообщается.
Юрий Арабов родился 25 октября 1954 года. В 1980-м окончил ВГИК.
Он написал сценарии более чем к 30 проектам, в числе которых фильмы «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», «Монах и бес», «Зеркала», «Орда», «Чудо» и многие другие. Помимо этого, кинематографист выступал и в роли режиссера в таких проектах, как «Гирокастра», «Охота на бизонов» и «Русские жены».
Арабов являлся представителем метареализма — течения в поэзии 70-90-х годов XX века, которое означает «метафизический», а также «метафорический реализм». В 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.