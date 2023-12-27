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09:53, 27 декабря 2023Россия

В приграничном регионе России появятся классы для обучения управлению дронами

Гладков: в Белгородской области появятся классы для обучения управлению дронами

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В образовательных учреждениях Белгородской области появятся специализированные классы, где обучат управлению беспилотниками. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Вчера Министерство просвещения России приняло решение о выделении гранта Белгородской области на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это значит, что у нас уже в следующем году в 17 школах и 1 колледже появятся специализированные классы», — сообщил губернатор.

Гладков обратил внимание на высокую востребованность данной специальности.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что российские школьники начнут изучать основы применения дронов на уроках начальной военной подготовки. Соответствующее предложение поддержали в Минпросвещения, его также направили в Минобороны.

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