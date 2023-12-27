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11:54, 27 декабря 2023Россия

В Совфеде порассуждали о тампонах в мужских туалетах парламента Канады

Член Совфеда Пушков назвал тампоны новым атрибутом образа премьера Канады Трюдо

Фото: PongMoji / Shutterstock / Fotodom

Тампоны назвал неотъемлемым атрибутом образа премьер-министра Канады Джастина Трюдо в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, согласно распоряжению властей страны, эти гигиенические принадлежности появятся не только в женских, но и в мужских туалетах парламента.

Что они с ними будут делать — загадка

Алексей Пушков

Пушков предположил, что появление тампонов связано с новой политикой премьера Канады, и тот много рассуждал об этом гигиеническом товаре. «Видимо, премьер Канады глубоко осмыслил этот вопрос и пришел к выводу, что без тампонов канадским парламентариям никуда. Отныне они станут неотъемлемым атрибутом образа Трюдо наряду с ярко-розовыми носками с цветочками и белочками», — порассуждал сенатор.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Бонгбонг Маркос рассказал о «носочной войне» с премьер-министром Канады Джастином Трюдо — политик опубликовал совместную фотографию с канадским лидером. На ней Трюдо и филиппинский президент показывают яркие носки, выглядывающие из-под строгих деловых костюмов. Маркос также предложил подписчикам проголосовать, чья пара носков выглядит лучше.

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