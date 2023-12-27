«Яндекс» зарегистрировался в российском регионе

«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Калининградской области

Юридическое лицо компании «Яндекс» — МКАО «Яндекс» (Международная компания акционерное общество) зарегистрировали в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщает РБК.

В компании назвали регистрацию в российском регионе необходимой для ее реструктуризации процедурой, связанной с будущей оптимизацией структуры ее юридических лиц.

В начале недели Банк России объявил о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных классов акций типа «А» и «Б» МКАО «Яндекс», что также сочли этапом подготовки к разделению бизнеса технологической компании.

По итогам этого процесса, как ожидается, контроль над частью активов, выделенных в отдельную группу компаний, сохранит менеджмент «Яндекса», а для некоторых предприятий холдинговой Yandex NV оставят доступ к западным рынкам. В октябре комиссия российского правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала разрешение на внутреннюю реорганизацию бизнеса компании, однако ее завершение, по данным Reuters, ожидается уже в 2024 году.